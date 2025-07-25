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В Тольятти 44-летний водитель скутера попал в больницу после ДТП с «калиной»

В Центральном районе Тольятти 44-летний мужчина на скутере Sonlink столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В Центральном районе Тольятти 44-летний мужчина на скутере Sonlink столкнулся с автомобилем Lada Kalina. Авария произошла в 19:30 на обочине Санчелеевского шоссе, где скутерист проехал почти километр.

21-летний водитель Lada двигался в том же направлении и начал поворот направо, когда произошло столкновение. После ДТП водителя скутера госпитализировали. Данные о происшествии собраны сотрудниками ГИБДД.

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