В Самаре водитель Haval спровоцировал ДТП с мотоциклистом в день его рождения

Вечером в Ленинском районе Самары 55-летний водитель Haval Jolion нарушил правила разворота вне перекрестка на улице Полевой. Он не уступил дорогу мотоциклу Voge 300 Rally, двигавшемуся в попутном направлении, что привело к столкновению.
31-летний мотоциклист, отмечавший в этот день свое день рождения, был доставлен в больницу с помощью очевидцев и госпитализирован. Данные о ДТП зафиксированы сотрудниками ГИБДД.
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