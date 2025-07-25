Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре водитель Haval спровоцировал ДТП с мотоциклистом в день его рождения

Вечером в Ленинском районе Самары 55-летний водитель Haval Jolion нарушил правила разворота вне перекрестка на улице Полевой.

Вечером в Ленинском районе Самары 55-летний водитель Haval Jolion нарушил правила разворота вне перекрестка на улице Полевой. Он не уступил дорогу мотоциклу Voge 300 Rally, двигавшемуся в попутном направлении, что привело к столкновению.

31-летний мотоциклист, отмечавший в этот день свое день рождения, был доставлен в больницу с помощью очевидцев и госпитализирован. Данные о ДТП зафиксированы сотрудниками ГИБДД.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.