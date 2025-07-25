В Сызрани у ранее судимого мужчины нашли наркотическое масло

Сызрани полицейские задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении масла канабиса в крупном размере.
Как сообщает региональный главк, мужчину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.
Информацию о возможном хранении запрещённых веществ полицейские получили от горожан в рамках операции «Мак». В квартире подозреваемого обнаружили пакет с маслом канабиса массой более 5 граммов.
По словам задержанного, он изготовил вещество из дикорастущей конопли для личного употребления. Сейчас его показания проверяются.
А ранее на другого жителя Сызрани завели уголовное дело из-за незаконного хранения коробки с 27 патронами.
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