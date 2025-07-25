Летевший в Сочи самолет доложил о разгерметизации

Экипаж самолета Новосибирск — Сочи сообщил о неполадке.
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Новосибирск — Сочи, заявил о разгерметизации салона и принял решение вернуться в аэропорт Толмачево. Об этом сообщили в авиационных службах.
«Boeing-737 рейса Новосибирск — Сочи доложил после взлета о возможной разгерметизации. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета», — заявили представитель служб. Его слова передает ТАСС.
Сейчас в сочинском аэропорту после введения временных ограничений отмечаются задержки вылета и прилета 38 рейсов. Так, задержке на вылет подверглись 20 рейсов — задержка превышает два часа. Также более чем на два часа отложено прибытие 18 рейсов, пишет RT. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультируя по возникающим вопросам.