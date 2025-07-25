Названы последствия сбоя в интернет-системе Starlink Илона Маска

Пользователи в США и Европе начали испытывать перебои в работе примерно в 15:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу), согласно данным Downdetector, краудсорсингового сервиса отслеживания сбоев в работе, который сообщил, что на сайт поступило около 61 000 сообщений от пользователей.