В Уфе молодую семью незаконно исключили из очереди на жилье

В Уфе прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Женщина еще с 2017 года вступила в программу по обеспечению жильем молодых семей.
Однако муниципалитет неоднократно принимал решение об исключении их из состава участников федерального проекта. Несмотря на наличие судебного решения о признании действий органов местного самоуправления незаконными, семья не была восстановлена в соответствующем списке.
По результатам проверки прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.