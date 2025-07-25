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В Уфе молодую семью незаконно исключили из очереди на жилье

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, превышение должностных полномочий.

Источник: Башинформ

В Уфе прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав ее семьи. Женщина еще с 2017 года вступила в программу по обеспечению жильем молодых семей.

Однако муниципалитет неоднократно принимал решение об исключении их из состава участников федерального проекта. Несмотря на наличие судебного решения о признании действий органов местного самоуправления незаконными, семья не была восстановлена в соответствующем списке.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.