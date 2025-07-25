Кондратьев: В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала

В ночь на 25 июля по Краснодарскому краю была совершена массированная атака украинских беспилотников. Так, в Тимашевске обломки беспилотника упали на территорию вокзала и задели вагон пассажирского поезда. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Легкие травмы получили два человека. Один из них отказался от госпитализации, второго осмотрели врачи, и после получения помощи он вернулся на станцию. Поезд продолжил движение. Также беспилотники попали в другие объекты.
— Главы районов оперативно докладывают обстановку. В Темрюкском и Славянском районах есть незначительные повреждения частных домов — выбиты окна. Без пострадавших, — говорится в сообщении.
На месте работали экстренные службы. Из-за инцидента вокзал временно остался без электричества, подачу уже восстановили. Повреждений инфраструктуры и возгораний не зафиксировано, передает Telegram-канал губернатора.
Ранее над Славянском-на-Кубани Краснодарского края прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о громких звуках, вспышках и включении сигнализаций у автомобилей, предположив, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам Вооруженных сил Украины.