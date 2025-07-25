Четыре ребенка погибли при обрушении крыши школы в Индии. Видео

Крыша школы обрушилась в индийском штате Раджастан.
В индийском штате Раджастан обрушилась крыша в здании школы. В результате инцидента погибли четверо детей, еще 17 получили травмы. Спасательные работы продолжаются, под завалами могут находиться десятки человек, сообщают зарубежные издания.
«По меньшей мере четыре ученика погибли и несколько других получили ранения после того, как в пятницу обрушилась крыша начальной школы в … Раджастане», — пишет Reuters. По словам министра образования Раджастана Мадана Дилавара, в момент ЧП в классе находилось около 25−30 учеников.
Местные власти уточняют, что здание школы было старым, а причиной обрушения могли стать обильные осадки, прошедшие в регионе за последние дни. По информации местных СМИ, 32 ребенка удалось эвакуировать. Газета The Times of India сообщает о восьми пострадавших, двое из которых находятся в критическом состоянии.