Четыре ребенка погибли при обрушении крыши школы в Индии. Видео

«По меньшей мере четыре ученика погибли и несколько других получили ранения после того, как в пятницу обрушилась крыша начальной школы в … Раджастане», — пишет Reuters. По словам министра образования Раджастана Мадана Дилавара, в момент ЧП в классе находилось около 25−30 учеников.