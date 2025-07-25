Бастрыкин рассказал, как в России борются с уклонистами

Особое внимание уделяется вопросам воинского учета среди иностранцев.
С 2023 года военные следователи провели более пяти тысяч профилактических рейдов, в ходе которых удалось выявить и поставить на воинский учет свыше 90 тысяч человек, уклонявшихся от выполнения воинской обязанности. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Свыше 90 тысяч человек поставлено на воинский учет, 7,6 тысячи направлено для прохождения военной службы по призыву», — рассказал Бастрыкин РИА Новости. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам воинского учета среди иностранцев, получивших российское гражданство. Около 30 тысяч натурализованных и иностранных граждан заключили контракты с Министерством обороны РФ и уже отправились для прохождения военной службы по контракту.
В России 25 июля отмечается профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия. В этот день подчеркивается роль следственных органов в обеспечении законности и правопорядка, в том числе в вопросах воинской службы и мобилизации.