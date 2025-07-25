Бастрыкин рассказал, как в России борются с уклонистами

«Свыше 90 тысяч человек поставлено на воинский учет, 7,6 тысячи направлено для прохождения военной службы по призыву», — рассказал Бастрыкин РИА Новости. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам воинского учета среди иностранцев, получивших российское гражданство. Около 30 тысяч натурализованных и иностранных граждан заключили контракты с Министерством обороны РФ и уже отправились для прохождения военной службы по контракту.