В Братске загорелся дом из-за аварийного режима работы электросети

В районе Гидростроитель города Братска на улице Ручейной загорелся частный дом. Как рассказали КП-Иркутск в региональном МЧС России, пожар брусового здания произошел ночью.
— Самостоятельно их горящей постройки вышли два человека. К моменту приезда спасателей, огонь охватил дом с выходом на кровлю и хозяйственные постройки, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Из-за плотной застройки пламя могло перейти на другие дома. Но огонь удалось потушить на площади 112 квадратных метров десятью специалистами МЧС. Воду качали из трех автоцистерн. В результате пожара пострадали дом, гараж, баня и беседка.
Сотрудники выяснили, что огонь мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. Хозяевам дома поздно обнаружили горение.