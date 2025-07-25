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В Братске загорелся дом из-за аварийного режима работы электросети

Огонь охватил дом, гараж, баню и беседку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В районе Гидростроитель города Братска на улице Ручейной загорелся частный дом. Как рассказали КП-Иркутск в региональном МЧС России, пожар брусового здания произошел ночью.

— Самостоятельно их горящей постройки вышли два человека. К моменту приезда спасателей, огонь охватил дом с выходом на кровлю и хозяйственные постройки, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за плотной застройки пламя могло перейти на другие дома. Но огонь удалось потушить на площади 112 квадратных метров десятью специалистами МЧС. Воду качали из трех автоцистерн. В результате пожара пострадали дом, гараж, баня и беседка.

Сотрудники выяснили, что огонь мог произойти из-за аварийного режима работы электросети. Хозяевам дома поздно обнаружили горение.