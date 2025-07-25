Летевший в Сочи самолет доложил о разгерметизации

Сейчас в сочинском аэропорту после введения временных ограничений отмечаются задержки вылета и прилета 38 рейсов. Так, задержке на вылет подверглись 20 рейсов — задержка превышает два часа. Также более чем на два часа отложено прибытие 18 рейсов, пишет RT. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, оказывая необходимую помощь и консультируя по возникающим вопросам.