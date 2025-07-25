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В российском городе ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

На территории города Енисейск (Красноярский край), как сообщает ГУ МЧС по региону, из-за разрушения дамбы на реке Мельничная введен режим ЧС.

На территории города Енисейск (Красноярский край), как сообщает ГУ МЧС по региону, из-за разрушения дамбы на реке Мельничная введен режим ЧС.

24 июля на территории Енисейска введён режим функционирования «чрезвычайная ситуация». «По причине временного износа» и в связи с «увеличением провала».

В случае обрушения дамбы, как отмечается, произойдет перекрытие реки Мельничная. В связи с этим ограничено движение транспорта и пешеходов по дамбе. Между тем «дорога не является основной», и «имеется возможность объезда».

На месте сейчас работают специалисты.

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