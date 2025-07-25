Насиловавшую подростка в пятизвездочных отелях учительницу выпустили на свободу

Суд в Мумбаи постановил освободить под залог 40-летнюю бывшую учительницу английского языка, обвиняемую в сексуальных домогательствах несовершеннолетнего ученика. Женщину задержали 29 июня после заявления подростка, который рассказал, что она начала проявлять к нему интерес в конце 2023 года, когда ему было 16 лет, а в январе 2024-го перешла к открытым домогательствам. Несмотря на его первоначальные отказы, учительница убедила его вступить в отношения и неоднократно отвозила в пятизвездочные отели, где происходили сексуальные контакты.