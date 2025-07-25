Насиловавшую подростка в пятизвездочных отелях учительницу выпустили на свободу

Суд в Мумбаи постановил освободить под залог 40-летнюю бывшую учительницу английского языка, обвиняемую в сексуальных домогательствах несовершеннолетнего ученика. Женщину задержали 29 июня после заявления подростка, который рассказал, что она начала проявлять к нему интерес в конце 2023 года, когда ему было 16 лет, а в январе 2024-го перешла к открытым домогательствам. Несмотря на его первоначальные отказы, учительница убедила его вступить в отношения и неоднократно отвозила в пятизвездочные отели, где происходили сексуальные контакты.
24 июля суд признал факт домогательств, но отметил, что отношения продолжались и после того, как потерпевшему исполнилось 17 лет, а обвиняемая к тому времени уже уволилась из школы. Обвинение настаивало, что, находясь на свободе, женщина может оказывать давление на пострадавшего, однако суд ограничился запретом на контакты со свидетелями.
Адвокаты учительницы отвергают все обвинения, называя их сфабрикованными, и указывают на нарушение процедуры — документы о задержании были составлены на маратхи, которого их клиентка не понимает.
Если суд признает женщину виновной, ей грозит пожизненное заключение. Дата следующего заседания пока не назначена.
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