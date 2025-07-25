В Краснодарском крае 12 поездов задерживаются после атаки дронов

На станции Тимашевская в Краснодарском крае пострадал пассажир поезда № 125 Москва — Новороссийск. Медицинскую помощь ему оказали на месте. Движение поездов на станции Тимашевская было восстановлено в 3:50 по московскому времени. Поезд № 125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время задерживаются 12 поездов, время задержки — до одного часа.
Ночью 25 июля российские военные сбили 105 украинских дронов самолетного типа над девятью регионами и над Азовским морем. Так, 23 БПЛА были уничтожены в Ростовской области, еще восемь военные сбили над Краснодарским краем. Над Азовским морем силы ПВО уничтожили девять дронов.