Исполнители теракта в «Крокусе» перед нападением употребили наркотик

Ранее лица, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холл», обратились во Второй Западный окружной военный суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования в их отношении. Как следует из материалов дела, соответствующую просьбу подали четверо подсудимых, пишет «Царьград». Напомним, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года погибли 149 человек.