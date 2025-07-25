В Волгоградской области 11-летний мальчик утонул в реке Цимла

Трагедия произошла накануне в Чернышковском районе области. Как все произошло, разбираются следователи. Известно, что во время купания в реке Цимла утонул 11-мальчик. Об этом сообщили в службе спасению. К несчастью, помощь спасателей ребенку не понадобилась — его тело водолазы подняли со дна реки.
Купальный сезон еще длинный, и спасатели настоятельно просят не отпускать детей на водоем одних, не позволять им купаться в необорудованных для этого местах, где нет спасателей, не исследовано дно, не организован пляж.