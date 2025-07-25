Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров

Вернувшийся в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 не может приземлиться в аэропорту Толмачёво, так как нет решения диспетчеров. Сейчас экипаж воздушного судна наворачивает круги недалеко от авиагавани, пишет Mash Siberia.