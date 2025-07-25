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Вернувшийся в Новосибирск самолёт наворачивает круги над аэропортом, дожидаясь разрешения диспетчеров

Вернувшийся в Новосибирск самолёт авиакомпании S7 не может приземлиться в аэропорту Толмачёво, так как нет решения диспетчеров. Сейчас экипаж воздушного судна наворачивает круги недалеко от авиагавани, пишет Mash Siberia.

Источник: Life.ru

Самолёт кружит над Новосибирском, ожидая решения диспетчеров. Видео © Telegram / Mash Siberia.

Также сообщается, что самолёт вернулся в город вылета, чтобы проверить системы герметизации и наддува. Эту информацию подтвердили Life.ru и представители авиакомпании.

«‎В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево. Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи»‎, — добавили в S7.

Самолёт S7, следовавший из Новосибирска в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Борт Boeing 737 начал экстренное снижение после сигнала о падении давления в салоне. Экипаж принял решение сжигать топливо.