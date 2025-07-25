Из Таиланда депортировали организатора наркотрафика в Самарской области

Гражданин России, обвиняемый в организации наркосбыта на территории Самарской и Ульяновской областей, был задержан и депортирован из Таиланда. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, с декабря 2021 по сентябрь 2022 года фигурант возглавлял преступную группировку, занимавшуюся интернет-продажей наркотиков через систему тайников-закладок. На территории Самарской области его сообщники совершили 57 попыток сбыта запрещённых веществ в крупных размерах.
После возбуждения уголовного дела по статьям 210, 30 и 228.1 УК РФ обвиняемый скрылся за границей, но был задержан при содействии Интерпола. Сегодня его доставили в Москву для привлечения к ответственности.
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