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В Миякинском районе Башкирии появится новый горнолыжный комплекс

В районе Башкирии построят горнолыжный курорт.

Источник: Комсомольская правда

В селе Киргиз-Мияки начинается реализация масштабного туристического проекта. Компания «Альтаир» получила в аренду земельный участок площадью 22 тысячи квадратных метров для создания горнолыжного курорта. Соответствующее распоряжение подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Территория, выделенная под строительство, предназначена для рекреационных целей. Проект курорта «Альтаир» получил статус приоритетного после рассмотрения на встрече с Радием Хабировым. Это будет первый этап создания современной спортивно-туристической инфраструктуры в Миякинском районе Башкирии. Комплекс разместится в живописной зоне рядом с парком культуры и отдыха, который уже стал популярным местом среди местных жителей и туристов.

Напомним, что в сентябре 2023 года в селе было открыто уютное кафе, а также организовал сезонные развлечения: летний прокат водного транспорта и зимние площадки для активного отдыха. Новый горнолыжный курорт станет продолжением развития рекреационной зоны.

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