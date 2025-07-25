В Миякинском районе Башкирии появится новый горнолыжный комплекс

Территория, выделенная под строительство, предназначена для рекреационных целей. Проект курорта «Альтаир» получил статус приоритетного после рассмотрения на встрече с Радием Хабировым. Это будет первый этап создания современной спортивно-туристической инфраструктуры в Миякинском районе Башкирии. Комплекс разместится в живописной зоне рядом с парком культуры и отдыха, который уже стал популярным местом среди местных жителей и туристов.