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Инженер из Самарской области отдал аферистам больше 800 тысяч рублей

Злоумышленники исполняли роль начальника 42-летнего пострадавшего из Новокуйбышевска и правоохранителей.

Злоумышленники исполняли роль начальника 42-летнего пострадавшего из Новокуйбышевска и правоохранителей. Подробнее о происшествии рассказали в региональном главке.

Неизвестный связался с местным инженером и представился руководителем предприятия. Попросил выполнить некие инструкции, которые поступили якобы от силовиков. Позже на потерпевшего вышли последние.

После разговоров с ними горожанин лишился около 800 тыс. рублей.

Полицейские напоминают: при получении сообщения от знакомого с подозрительной просьбой нужно перезвонить ему по известному номеру. Также стоит убедиться: на самом ли деле хотел связаться с вами.

Рекомендуют рассказывать о схожих ситуациях полицейским, а родным — о возможных методах обмана со стороны аферистов.

На днях писали, что 72-летняя самарчанка отдала мошеннику 1,4 млн рублей.

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