Военный суд пересмотрит приговор генералу Попову по делу о хищениях

Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году 1,7 тыс. т изделий металлопроката стоимостью более 105 млн руб. Их должны были использовать в строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области.