В Подмосковье обнаружили нелегальных мигрантов, выращивающих огурцы

«За незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ в отношении 56 мигрантов составлены административные протоколы… Из них 46 нелегалов привлечены к административной ответственности … за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания», — уточнила Петрова. Ее слова передает ТАСС. Каждому из нарушителей назначено административное взыскание в виде штрафа в сумме пять тысяч рублей. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о его депортации из России.