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17-летний житель Миор распространял порно за деньги, которые получал на мамину банковскую карту, а создал аккаунт в мессенджере на номер соседа

17-летний белорус распространял порно за деньги, которые получал на карту мамы.

Источник: Комсомольская правда

17-летний житель Миор распространял порно за деньги, которые получал на свою и мамину банковские карты, сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.

Свой «порнобизнес» молодой человек начал осенью 2024-го. 17-летний скачал из сети фото и видео порнографического характера и создал в мессенджере аккаунт — причем на женское имя (фото девушки несовершеннолетний также взял в интернете) и по номеру своего соседа.

«В аккаунте несовершеннолетний публиковал список услуг и, выдавая себя за девушку, вел переписку с пользователями канала, отправляя порнографические материалы. Желающим приобрести за деньги пикантные фото и видео, подозреваемый высылал данные банковских карт — своей и маминой. Преступный доход тратил на продукты питания и одежду», — рассказывают в СК.

Правоохранительные органы узнали о деятельности жителя Миор весной 2025-го. Следователи нашли порнографические материалы (соответствующее заключение дала культурологическая экспертиза) на изъятом телефоне подозреваемого. А на допросе юноша раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю: был уверен в отсутствии наказания, поскольку встречал в интернете подобные материалы.

Жителя Миор ждет суд за распространение порнографических материалов. СК напоминает, что уголовная ответственность по соответствующей, 343-й, статье Уголовного кодекса наступает с 16 лет, а ее вторая часть грозит до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.

А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.