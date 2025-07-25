17-летний житель Миор распространял порно за деньги, которые получал на мамину банковскую карту, а создал аккаунт в мессенджере на номер соседа

Свой «порнобизнес» молодой человек начал осенью 2024-го. 17-летний скачал из сети фото и видео порнографического характера и создал в мессенджере аккаунт — причем на женское имя (фото девушки несовершеннолетний также взял в интернете) и по номеру своего соседа.