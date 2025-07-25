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МИД подтвердил гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел подтвердило гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Источник: РИА "Новости"

«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в ведомстве.