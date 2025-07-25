МИД подтвердил гибель гражданина Беларуси в авиакатастрофе в Амурской области

«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — заявили в ведомстве.