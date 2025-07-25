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Жесткое ДТП со скорой в Талдыкоргане: машина перевернулась несколько раз

Пострадали водитель и фельдшер.

В Талдыкоргане на перекрестке улиц Ескелді би и Каблиса Жырау произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях — на кадрах видно, как спецмашина после столкновения переворачивается несколько раз, передает BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области, по предварительным данным, водитель скорой помощи проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с автомобилем Toyota.

В результате ДТП водитель и пассажир спецтранспорта были госпитализированы. На место выехала другая бригада скорой помощи. Состояние пострадавших не уточняется.

По факту ДТП зарегистрирован материал, ведутся предусмотренные законом процессуальные действия в отношении водителя.

В полиции напомнили участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД, не превышать скорость и не отвлекаться за рулем.

«Безопасность на дороге — в ваших руках!» — подчеркнули в ДП Жетысу.