Жесткое ДТП со скорой в Талдыкоргане: машина перевернулась несколько раз

В Талдыкоргане на перекрестке улиц Ескелді би и Каблиса Жырау произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях — на кадрах видно, как спецмашина после столкновения переворачивается несколько раз, передает BAQ.KZ.