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Самарчанку осудят за фиктивную регистрацию 90 мигрантов и сомнительные договоры

30-летняя женщина заработала на этом 58 тыс. рублей. Из них 52 тыс. — за постановку на учет, еще порядка 6 тыс. — за соглашения.

30-летняя женщина заработала на этом 58 тыс. рублей. Из них 52 тыс. — за постановку на учет, еще порядка 6 тыс. — за соглашения, рассказали в областном ГУ МВД.

Всего жительница регионального центра прописала в своей квартире на 48 «квадратов» около 90 иностранцев. Также с 13 выходцами из-за рубежа заключила фиктивные гражданско-правовые договоры. Все делала втайне от близких.

Причем с 2022-го по 2024 год ее трижды привлекали к ответственности за подобные действия. Штрафы на 250 тыс. рублей не оплачивала. Теперь снова проходит по уголовному делу (25 эпизодов). Материалы — в Промышленном районном суде.

Ранее рассказывали об автомойщике из Самары, который прописал у себя в квартире 95 иностранцев.

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