71-летний мужчина утонул в Соленом озере в Ростовской области

Трагедия произошла 24 июля. Супруги отдыхали у воды, и в какой-то момент мужчина решил искупаться, он ушел в воду и не вернулся. Женщина забеспокоилась через некоторое время. После этого очевидцы достали погибшего из воды. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.