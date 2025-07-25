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71-летний мужчина утонул в Соленом озере в Ростовской области

Мужчина погиб на водоеме на глазах супруги и очевидцев в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На Соленом озере в Батайске утонул 71-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Трагедия произошла 24 июля. Супруги отдыхали у воды, и в какой-то момент мужчина решил искупаться, он ушел в воду и не вернулся. Женщина забеспокоилась через некоторое время. После этого очевидцы достали погибшего из воды. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Напомним, ранее в Соленом озере утонула 81-летняя женщина, это также произошло на глазах очевидцев.

Спасатели напоминают: нельзя купаться в нетрезвом состоянии и нырять в незнакомых местах, дети должны находиться под присмотром. Всех просят быть осторожными во время отдыха у воды.

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