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В Красноярске в Солнечном пройдет праздник русской культуры

Проект «ЯРкие БЕРЕГА» на одну субботу меняет локацию в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске в микрорайоне Солнечном пройдет праздник русской культуры. Завтра, 26 июля, в парке «Солнечная поляна» развернется локация проекта «Яркие БЕРЕГА». Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске».

Организаторы подготовили много интересных мероприятий. Например, с 14:30 начнут свои выступления творческие коллективы города и края: «Сибирские кружева», «Сибирь-бэнд», «Светочъ», «Юность Красноярья», «Пимочки», «Маков цвет» и многие другие.

А пока одни выступают, другие могут посетить ярмарочную площадь (она начнет работать также с 14:30), приобрести изделия ручной работы. Или принять участие в мастер-классах.

Атмосферу поддержит представление народного кукольного театра «Петрушка». А еще будет много конкурсов и традиционных забав. Жюри выберет самую длинную косу и бороду. И пройдет показ коллекции народных костюмов.