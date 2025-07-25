В Красноярске в Солнечном пройдет праздник русской культуры

В Красноярске в микрорайоне Солнечном пройдет праздник русской культуры. Завтра, 26 июля, в парке «Солнечная поляна» развернется локация проекта «Яркие БЕРЕГА». Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске».
Организаторы подготовили много интересных мероприятий. Например, с 14:30 начнут свои выступления творческие коллективы города и края: «Сибирские кружева», «Сибирь-бэнд», «Светочъ», «Юность Красноярья», «Пимочки», «Маков цвет» и многие другие.
А пока одни выступают, другие могут посетить ярмарочную площадь (она начнет работать также с 14:30), приобрести изделия ручной работы. Или принять участие в мастер-классах.
Атмосферу поддержит представление народного кукольного театра «Петрушка». А еще будет много конкурсов и традиционных забав. Жюри выберет самую длинную косу и бороду. И пройдет показ коллекции народных костюмов.