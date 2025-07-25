МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина республики при крушении Ан-24

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что в авиакатастрофе в Амурской области России погиб гражданин республики, дипломаты находятся на связи с его семьей.
«С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами», — сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным региональных властей, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
В Приамурье объявлен трехдневный траур. Траур объявлен и в Хабаровском крае — в крушении погибли 13 жителей края. Также на борту был гражданин КНР, представительство МИД в Амурской области вместе с генконсульством ищет его родных. Члены экипажа самолета были жителями Иркутской области, сообщал в четверг губернатор региона Игорь Кобзев. В СМИ также появилась информация, что среди пассажиров самолета был гражданин Белоруссии Денис Козенко.