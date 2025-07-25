Житель Прикамья за день угнал 4 машины и бросил их в случайных местах

Житель Пермского края за день угнал четыре автомобиля и бросил их в случайных местах, сообщает краевая прокуратура. Инциденты с похищением транспорта случились 4 июня в Куединском округе. Местный житель прогуливался по посёлку Куеда и искал автомобили, которые водители бросали возле домов, оставляя транспорт открытым и с ключами в замке. За несколько часов мужчина успел взять четыре машины, покататься на них и бросить в разных точках посёлка.
В отношении любителя чужих авто было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Как оказалось, ранее водитель был судим за аналогичное преступление. Дело рассматривалось в Куединском районном суде.
По всем четырём эпизодам мужчину признали виновным и назначили ему ограничение свободы на один год. Во время уголовного процесса никто из владельцев авто не заявлял требований о возмещении ущерба.