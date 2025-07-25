Житель Прикамья за день угнал 4 машины и бросил их в случайных местах

Житель Пермского края за день угнал четыре автомобиля и бросил их в случайных местах, сообщает краевая прокуратура. Инциденты с похищением транспорта случились 4 июня в Куединском округе. Местный житель прогуливался по посёлку Куеда и искал автомобили, которые водители бросали возле домов, оставляя транспорт открытым и с ключами в замке. За несколько часов мужчина успел взять четыре машины, покататься на них и бросить в разных точках посёлка.