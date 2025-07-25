Следователи изымают элементы Ан-24, упавшего в Приамурье

«В настоящее время на месте крушения самолета работают наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России, сотрудники Главного управления криминалистики СК России. Сотрудниками СК России на месте фиксируются следы, изымаются элементы воздушного судна», — говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале управления руководитель отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России Станислав Асташенко отметил, что измаются элементы судна, представляющие следственный интерес.
На место происшествия прибыл руководитель Восточного МСУТ СК России Алексей Александров.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.