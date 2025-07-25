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Иркутянку будут судить за организацию нелегальной миграции

Иркутянку будут судить за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

38-летняя предпринимательница из Иркутска предстанет перед судом по обвинению в организации незаконного пребывания 143 иностранных граждан в регионе. По данным следствия, с января 2022 по октябрь 2024 года женщина заключала с мигрантами фиктивные трудовые договоры за денежное вознаграждение. Эти документы затем предоставлялись в миграционные службы для легализации иностранцев в Иркутске.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии пресекли незаконную деятельность. В ходе обысков по месту жительства подозреваемой были изъяты важные для следствия документы и предметы.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.