Иркутянку будут судить за организацию нелегальной миграции

38-летняя предпринимательница из Иркутска предстанет перед судом по обвинению в организации незаконного пребывания 143 иностранных граждан в регионе. По данным следствия, с января 2022 по октябрь 2024 года женщина заключала с мигрантами фиктивные трудовые договоры за денежное вознаграждение. Эти документы затем предоставлялись в миграционные службы для легализации иностранцев в Иркутске.
Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии пресекли незаконную деятельность. В ходе обысков по месту жительства подозреваемой были изъяты важные для следствия документы и предметы.
По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд.