Иркутянку будут судить за организацию нелегальной миграции

38-летняя предпринимательница из Иркутска предстанет перед судом по обвинению в организации незаконного пребывания 143 иностранных граждан в регионе. По данным следствия, с января 2022 по октябрь 2024 года женщина заключала с мигрантами фиктивные трудовые договоры за денежное вознаграждение. Эти документы затем предоставлялись в миграционные службы для легализации иностранцев в Иркутске.