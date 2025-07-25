Родственники погибших при крушении Ан-24 в Приамурье получат выплаты

Вопросы компенсаций обсудили сегодня на заседании правкомиссии под председательством министра транспорта Андрея Никитина, которая прошла в Тынде. Профильным ведомствам поставлена задача максимально быстро работать с приемом и рассмотрением заявлений на выплаты.
«Родственникам погибших в крушении самолета Ан-24 в Амурской области выплатят по 5 млн рублей», — говорится в сообщении Минтранса РФ.
Согласно сообщению, предусмотрены следующие выплаты на каждого находившегося на борту Ан-24: 2 миллиона 25 тысяч рублей — от страховой компании, 2 миллиона рублей — помощь перевозчика, 1 миллион рублей — материальная помощь региональных правительств.
«Дополнительные выплаты также будут инициированы согласно законодательству: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие — все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке», — пишет Минтранс.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.