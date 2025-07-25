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Приставы Самарской области отправили ребенка на медицинское обследование

Мать несовершеннолетнего не спешила идти с ним в больницу. Проблему решили после вмешательства правоохранителей.

Мать несовершеннолетнего не спешила идти с ним в больницу. Проблему решили после вмешательства правоохранителей. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ ФССП.

Суд обязал женщину отправить ребенка на процедуру по выявлению у него опасных патологий. Позже приставы Волжского района губернии начали исполнительное производство.

«Исполнитель рассказал ей о важности прохождения ребенком медицинского обследования, а также предупредил о последствиях неисполнения решения», — уточнили в надзорном ведомстве.

Но женщина продолжала затягивать визит к специалистам. За это с нее взыскали исполнительский сбор. После этого нарушительница отправилась с ребенком на обследование.

Ранее приставы доставили на принудительное лечение жителя Самарской области с туберкулезом.

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