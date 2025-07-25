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Наркокурьера задержали в Иркутске

Сотрудники полиции Иркутска задержали наркокурьера интернет-магазина.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчину заметили сотрудники Росгвардии. Он что-то искал в земле, а при виде патрульного авто попытался скрыться. Его задержали, при наружном осмотре из кармана задержанного выпал свёрток с порошкообразным веществом.

Прибывшие оперативники изъяли свёрток и отвезли задержанного в полицию. В свёртке оказался синтетический наркотик массой два грамма. В ходе допроса задержанный рассказал о ещё четырёх тайниках, где находились запрещённые вещества массой семь граммов.

Возбуждено уголовное дело.