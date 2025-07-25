Наркокурьера задержали в Иркутске

Прибывшие оперативники изъяли свёрток и отвезли задержанного в полицию. В свёртке оказался синтетический наркотик массой два грамма. В ходе допроса задержанный рассказал о ещё четырёх тайниках, где находились запрещённые вещества массой семь граммов.