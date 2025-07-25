Перекрыт канал поставки психотропа. Курьер перевозил наркотик в маршрутке

Как стало известно, задержанный нашел преступную подработку в мессенджере. По указанию куратора интернет-магазина по продаже наркотиков фигурант забирал в соседней стране оптовые партии товара и привозил в Беларусь.
Выполняя очередное задание, курьер забрал за границей из трех тайников-закладок особо опасное психотропное вещество, которое на маршрутном такси привез в Минск.
Оперативниками по месту жительства задержанного обнаружено и изъято более 300 г 4-СМС.
Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.