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Перекрыт канал поставки психотропа. Курьер перевозил наркотик в маршрутке

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля в ходе комплекса мероприятий по пресечению канала поставки наркотиков в нашу страну при силовой поддержке ОМОН задержали оптового курьера — 45-летнего директора частной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Как стало известно, задержанный нашел преступную подработку в мессенджере. По указанию куратора интернет-магазина по продаже наркотиков фигурант забирал в соседней стране оптовые партии товара и привозил в Беларусь.

Выполняя очередное задание, курьер забрал за границей из трех тайников-закладок особо опасное психотропное вещество, которое на маршрутном такси привез в Минск.

Оперативниками по месту жительства задержанного обнаружено и изъято более 300 г 4-СМС.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.