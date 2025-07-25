Перекрыт канал поставки психотропа. Курьер перевозил наркотик в маршрутке

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля в ходе комплекса мероприятий по пресечению канала поставки наркотиков в нашу страну при силовой поддержке ОМОН задержали оптового курьера — 45-летнего директора частной организации. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.