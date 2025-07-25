В Омской области оператор мобильной связи оштрафован за пропуск подменного номера

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области выявила нарушения законодательства о связи, допущенные оператором мобильной связи. По результатам проверки компания привлечена к административной ответственности за пропуск входящих соединений с подменным номером, что привело к неправомерному доступу к личным данным местного жителя.
Согласно материалам проверки, в ноябре 2024 года оператор допустил пропуск в свою сеть звонков из иностранного государства, где использовалась нумерация, соответствующая российской системе. Это позволило злоумышленникам получить доступ к личному кабинету пользователя портала «Госуслуги», заблокировав владельцу доступ к его аккаунту.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Прокурорская проверка установила, что оператор имел технические возможности для прекращения оказания услуг связи и предотвращения преступления, однако не воспользовался ими.
На основании выявленных нарушений прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнением оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и пропуску трафика в свою сеть.
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