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В Омской области оператор мобильной связи оштрафован за пропуск подменного номера

Суд признал оператора виновным и назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Русско-Полянского района Омской области выявила нарушения законодательства о связи, допущенные оператором мобильной связи. По результатам проверки компания привлечена к административной ответственности за пропуск входящих соединений с подменным номером, что привело к неправомерному доступу к личным данным местного жителя.

Согласно материалам проверки, в ноябре 2024 года оператор допустил пропуск в свою сеть звонков из иностранного государства, где использовалась нумерация, соответствующая российской системе. Это позволило злоумышленникам получить доступ к личному кабинету пользователя портала «Госуслуги», заблокировав владельцу доступ к его аккаунту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации. Прокурорская проверка установила, что оператор имел технические возможности для прекращения оказания услуг связи и предотвращения преступления, однако не воспользовался ими.

На основании выявленных нарушений прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за неисполнением оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и пропуску трафика в свою сеть.

Ранее мы писали, что омское управление СКР опровергло наличие второго фигуранта в деле об убийстве москвички в парке Победы.