В Омской области оператор мобильной связи оштрафован за пропуск подменного номера

Согласно материалам проверки, в ноябре 2024 года оператор допустил пропуск в свою сеть звонков из иностранного государства, где использовалась нумерация, соответствующая российской системе. Это позволило злоумышленникам получить доступ к личному кабинету пользователя портала «Госуслуги», заблокировав владельцу доступ к его аккаунту.