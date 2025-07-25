Двое жителей Самарской области похитили продукты из магазина на 30 тысяч рублей

В начале месяца злоумышленники повредили стекло и залезли в торговую точку в Жигулевске. Сейчас проходят по уголовному делу, сообщили в региональном главке.
Об инциденте полицейским рассказал представитель магазина на улице Самарской. Ущерб составил около 30 тыс. рублей. Правоохранители осмотрели помещение и записи с камер наблюдения, поговорили с работниками.
После вышли на след 26- и 38-летних подозреваемых. Задержали. Те признали вину. Уточнили: во время застолья закончилось спиртное и решили незаконно пополнить запасы. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мужчины находятся под стражей.
На днях писали, что самарец похитил 2 тыс. метров интернет-кабеля и причинил ущерб в 35 тыс. рублей.
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