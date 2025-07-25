Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети заболели в лагере под Калининградом: причина

КАЛИНИНГРАД, 25 июля, ФедералПресс. В детском лагере под Калининградом обнаружили инфекцию. В телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону уточнили, что речь идет об энтеровирусе.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО “Школа-интернат лицей-интернат”, — говорится в сообщении.

На данный момент лабораторно подтвержден один случай, еще у восьми детей диагноз установлен клинически. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. В настоящее время в лагере проверяют соблюдение санитарных норм, возможные пути заражения и контакты заболевших.