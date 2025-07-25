Дети заболели в лагере под Калининградом: причина

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО “Школа-интернат лицей-интернат”, — говорится в сообщении.
На данный момент лабораторно подтвержден один случай, еще у восьми детей диагноз установлен клинически. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. В настоящее время в лагере проверяют соблюдение санитарных норм, возможные пути заражения и контакты заболевших.