Дети заболели в лагере под Калининградом: причина

На данный момент лабораторно подтвержден один случай, еще у восьми детей диагноз установлен клинически. Заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни нет. В настоящее время в лагере проверяют соблюдение санитарных норм, возможные пути заражения и контакты заболевших.