Машинист предотвратил наезд электропоезда на детей в Самарской области

Сергей Горбунов, машинист электропоезда, предотвратил потенциальный наезд поезда на детей, находившихся на железнодорожных путях.
29 мая 2025 года, выполняя рейс Самара-Сызрань вместе со своим помощником Максимом Чуваковым, Горбунов, приближаясь к конечной станции, заметил опасную ситуацию.
Выехав из-за поворота, он увидел двух мальчиков, пытавшихся перетащить велосипед через железнодорожные пути. Один ребенок успел покинуть опасную зону, но второй застрял, пытаясь вытащить педаль велосипеда.
Незамедлительно подав предупреждающие звуковые сигналы, машинист применил экстренное торможение, что позволило избежать столкновения. В результате дети остались невредимы.
О случившемся сразу сообщили дежурному по станции. Позже мальчиков нашли в кустах неподалёку. Они были напуганы. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Сергей Горбунов работает машинистом более двенадцати лет, последние шесть за правым крылом электропоезда. Профессию выбрал по совету друга. Работа связана с ночными сменами, рейсами в праздники и высокой ответственностью, однако он считает её своим призванием.
В свободное время Горбунов увлекается эндуро-мотоциклом, предпочитая кататься по пересечённой местности. Ранее участвовал в гонках, но из-за риска травм теперь ограничивается любительскими поездками, пишет «Куйбышевский железнодорожник».
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