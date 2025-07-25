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Житель Череповца продал украинским мошенникам данные 27 тысяч россиян

Руководитель колл-центра в Череповце задержан за продажу персональных данных более 27 тысяч россиян. Украинские мошенники использовали информацию для выманивания кодов доступа к «Госуслугам».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Руководитель крупного колволл-центра в Череповце задержан по подозрению в продаже персональных данных более 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, подозреваемый возглавлял колл-центр со штатом около 200 человек, который обслуживал учреждения здравоохранения, коммунальные службы и другие ведомства. Используя служебный доступ, мужчина копировал информацию об обращениях граждан на горячие линии и продавал ее за криптовалюту.

Украденная информация была ключом к доверию жертв. Мошенники знали, кто и с какой проблемой недавно обращался в ту или иную службу, что помогало им выманивать у людей коды доступа к порталу «Госуслуги».

Как отметили в МВД, мужчина не просто продавал базы данных. Он сам нашел покупателей на закрытых интернет-ресурсах и по своей инициативе предложил им готовую схему хищения денег, основанную на использовании полученной информации.

Задержание провели оперативники УБК МВД России совместно с вологодскими коллегами и сотрудниками ФСБ. В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, средства связи и электронные носители информации. Следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Фигурант заключен под стражу.