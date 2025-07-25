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ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS

ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские военные атаковали Донецк с применением американской РСЗО HIMARS, повреждено здание шахты, заявил журналистам сотрудник Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты “Засядько” в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО — РСЗО HIMARS», — сказал сотрудник СК РФ.

Как передает корреспондент РИА Новости, повреждены также не менее 5 гражданских автомобилей. На месте обстрела найдены множество осколков американской ракеты, в том числе и с маркировкой.

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