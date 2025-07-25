ВСУ атаковали Донецк с применением HIMARS

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получило административное здание шахты “Засядько” в Киевском районе Донецка. Это свидетельствует о том, что противник вел огонь по мирному району, где отсутствует вооружение и военная техника. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО образца стран НАТО — РСЗО HIMARS», — сказал сотрудник СК РФ.