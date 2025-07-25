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Прокуратура потребовала от самарских властей привести в порядок 134-ю школу

Правоохранители Железнодорожного района города обратили внимание на состояние местного учебного заведения.

Правоохранители Железнодорожного района города обратили внимание на состояние местного учебного заведения.

Сотрудники ведомства заметили, что в 134-й школе потолки и стены двух кабинетов не соответствуют нормам и нуждаются в обновлении. Плюс в пищеблоке не нашли протирочную машину для измельчения продуктов.

В пресс-службе областной прокуратуры подчеркнули: подобные нарушения приводят к небезопасным условиям для здоровья учащихся. Правоохранители обратились в суд с иском к департаменту образования.

Требуют выделить деньги для восстановления проблемных помещений и покупки оборудования, а от руководства школы — выполнить непосредственно работы.

На днях писали, что завхоза учебного заведения в Самаре ударило током при отключении электрощита.

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