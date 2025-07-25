Полицейские задержали участника ОПГ, лишавшего пенсионеров накоплений

— Для получения денег кураторы вызывали такси по адресам жертв. Таксисты доставляли наличность в Кировский район г. Волгограда, а также Городищенский район, где их встречал курьер — участник организованной преступной группы, 18-летний житель Городищенского района, найденный злоумышленниками через Интернет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.