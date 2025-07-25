В Минске ОМОН задержал 45-летнего директора компании после поездки в маршрутке

Милиция Минска сообщает, что в белорусской столице при участии ОМОН задержали 45-летнего директора компании — вскоре после его поездки в маршрутке из соседней страны.
Таким образом оперативники минского наркоконтроля в рамках комплекса мероприятий перекрыли канал поставки психотропа. Из соседней страны оптовый курьер перевозил наркотик в маршрутном такси.
45-летний директор частной организации нашел «подработку», являющуюся преступной, в мессенджере.
«По указанию куратора интернет-магазина по продаже наркотиков фигурант забирал в соседней стране оптовые партии “товара” и привозил в Беларусь, — говорят в ГУВД Мингорисполкома. — Выполняя очередное задание, курьер забрал за границей из трех тайников-закладок особо опасное психотропное вещество, которое на маршрутном такси привез в Минск».
По месту жительства оперативники изъяли более 300 граммов особо опасного вещества. А решивший незаконно подработать директор стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Ранее мы писали, что 17-летний житель Миор распространял порно за деньги, которые получал на свою и мамину банковские карты, а создал аккаунт в мессенджере на номер соседа.
Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.