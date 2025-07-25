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В Минске ОМОН задержал 45-летнего директора компании после поездки в маршрутке

ОМОН задержал 45-летнего директора частной компании после его поездки в маршрутке.

Источник: Комсомольская правда

Милиция Минска сообщает, что в белорусской столице при участии ОМОН задержали 45-летнего директора компании — вскоре после его поездки в маршрутке из соседней страны.

Таким образом оперативники минского наркоконтроля в рамках комплекса мероприятий перекрыли канал поставки психотропа. Из соседней страны оптовый курьер перевозил наркотик в маршрутном такси.

45-летний директор частной организации нашел «подработку», являющуюся преступной, в мессенджере.

«По указанию куратора интернет-магазина по продаже наркотиков фигурант забирал в соседней стране оптовые партии “товара” и привозил в Беларусь, — говорят в ГУВД Мингорисполкома. — Выполняя очередное задание, курьер забрал за границей из трех тайников-закладок особо опасное психотропное вещество, которое на маршрутном такси привез в Минск».

По месту жительства оперативники изъяли более 300 граммов особо опасного вещества. А решивший незаконно подработать директор стал фигурантом уголовного дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Ранее мы писали, что 17-летний житель Миор распространял порно за деньги, которые получал на свою и мамину банковские карты, а создал аккаунт в мессенджере на номер соседа.

Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.

А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.