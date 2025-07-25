В красноярской Покровке мужчину привязали к столбу из-за подозрений в приставании к детям

Как пишут в местном телеграм-канале, инцидент произошел 24 июля на улице Гагарина напротив дома № 17. Родители пострадавших детей 8 и 12 лет сообщили, что неизвестный хватал девочек за руки, пытался их обнять и даже поднимал на руки. Старшая из них смогла вырваться и прибежала домой в состоянии шока.