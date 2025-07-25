В красноярской Покровке мужчину привязали к столбу из-за подозрений в приставании к детям

Жители красноярской Покровки подозревают мужчину в приставании к маленьким девочкам.
Как пишут в местном телеграм-канале, инцидент произошел 24 июля на улице Гагарина напротив дома № 17. Родители пострадавших детей 8 и 12 лет сообщили, что неизвестный хватал девочек за руки, пытался их обнять и даже поднимал на руки. Старшая из них смогла вырваться и прибежала домой в состоянии шока.
В полиции уточнили, что странное поведение мужчины заметили очевидцы. Они приняли решение на время привязать его веревкой к фонарному столбу, чтобы удержать до приезда правоохранителей.
Нарушителя доставили в отдел для разбирательства. В МВД заявляют, что по предварительной информации каких-либо преступных посягательств по отношению к несовершеннолетним мужчина не совершал. Проверка продолжается.