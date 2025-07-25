Самарская прокуратура спасла от выселения семью погибшего участника СВО

Мужчина получил жилье в статусе сироты. Но до ухода на службу не успел оформить нужные документы на супругу и дочь.
В пресс-службе местной прокуратуры объяснили: участник спецоперации не подал заявление о включении близких в список членов семьи в договор найма помещения. В итоге департамент управления имуществом планировал выселить последних.
Прокурор Самары отправил иск с требованием признать за родственниками военнослужащего необходимый статус, а также исключить жилье из числа специализированного и заключить с ними договор соцнайма.
Красноглинский районный суд встал на сторону правоохранителей и защитил права близких погибшего солдата.
Ранее писали, что губернатор Вячеслав Федорищев поручил внести правки в закон о земле для участников СВО.
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