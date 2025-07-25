Семье погибшего при крушении Ан-24 красноярца выплатят миллион рублей

Так, по поручению губернатора Михаила Котюкова из резервного фонда региона родственникам выделят миллион рублей.
Через министерство социальной политики им предоставят адресную материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Сейчас с семьей работает психолог.
Напомним, 24 июля около трех часов по дальневосточному времени стало известно о том, что в Амурской области с радаров пропал пассажирский самолет Ан-24, который принадлежал авиакомпании «Ангара».
До аэропорта он не долетел всего несколько километров. Все люди, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.