Два человека пострадали в ДТП в Лепеле

Авария произошла около 8.20 на Полоцком тракте в райцентре. Водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Opel под управлением водителя 1981 года рождения.
В результате ДТП травмы получили водитель Mercedes-Benz и пассажир Opel. Пострадавших доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Водителям следует быть внимательными на дорогах, учитывать погодную обстановку и не совершать опасных маневров.