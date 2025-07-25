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Два человека пострадали в ДТП в Лепеле

25 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Лепеле пострадали два человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла около 8.20 на Полоцком тракте в райцентре. Водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с Opel под управлением водителя 1981 года рождения.

В результате ДТП травмы получили водитель Mercedes-Benz и пассажир Opel. Пострадавших доставили в больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Водителям следует быть внимательными на дорогах, учитывать погодную обстановку и не совершать опасных маневров.