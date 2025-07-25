За поджог детской площадки в Ленобласти задержаны школьники. Камера сняла, как она полыхала

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне сотрудники уголовного розыска доставили пятерых мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет в отдел полиции. По данным ведомства, все они играли с огнём на детской площадке в посёлке Рахья 20 июля так, что сгорело муниципальное имущество. Ущерб оценили в 1,7 миллиона рублей.