За поджог детской площадки в Ленобласти задержаны школьники. Камера сняла, как она полыхала

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне сотрудники уголовного розыска доставили пятерых мальчиков в возрасте от 13 до 15 лет в отдел полиции. По данным ведомства, все они играли с огнём на детской площадке в посёлке Рахья 20 июля так, что сгорело муниципальное имущество. Ущерб оценили в 1,7 миллиона рублей.
Судя по видео, которое опубликовал главк, подростки в какой-то момент пытались потушить пламя, но оно разгоралось всё сильнее. В администрации Рахьинского поселения показывали, что осталось от игровой площадки у местного дома культуры, которая была установлена в 2020 году.
По информации «Фонтанки», объясняться с полицейскими пришлось троим юным жителям Рахьи, подростку из деревни Проба и восьмикласснику из Красносельского района. 14-летнего ученика петербургской гимназии и двоих его 15-летних товарищей ограничили подпиской о невыезде. Они проходят подозреваемыми по делу об умышленном уничтожении имущества путём поджога. Самых младших опросили и передали законным представителям.